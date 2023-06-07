عمرو مصطفى ينشر صورة أول مطرب بالذكاء الاصطناعي: انتظروه قريبا

يواصل الفنان عمرو مصطفى، العمل على مشروعه الفني الجديد المُرتبط بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعدما أطلق مؤخرًا مبادرة إحياء أصوات الزمن الجميل، إذ كشف عن جديده في الوقت الحالي، وهو تجهيز أول مطرب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ونشر عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للمُطرب الخاص بمشروعه الجديد، وعلق عليها قائلًا: «أول مطرب ai في العالم soon».

وكان عمرو مصطفى، تراجع مؤخرًا عن إعادة إحياء صوت أم كلثوم بواسطة الذكاء الاصطناعي، بشكلٍ جديد من ألحانه، وذلك بعد دخوله في أزمة كبيرة مع المنتج محسن جابر، باعتباره صاحب حقوق «كوكب الشرق»، ليعود للتعاون مع المطرب مي فاروق، في أغنية تحمل اسم «افتكرلك إيه».

أغنية افتكرلك إيه، ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان أمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.