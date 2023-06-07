رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عمرو مصطفى ينشر صورة أول مطرب بالذكاء الاصطناعي: انتظروه قريبا

كتب:

أحمد حسين صوان
08:48 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
عمرو مصطفى

عمرو مصطفى

يواصل الفنان عمرو مصطفى، العمل على مشروعه الفني الجديد المُرتبط بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعدما أطلق مؤخرًا مبادرة إحياء أصوات الزمن الجميل، إذ كشف عن جديده في الوقت الحالي، وهو تجهيز أول مطرب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ونشر عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للمُطرب الخاص بمشروعه الجديد، وعلق عليها قائلًا: «أول مطرب ai في العالم soon».

وكان عمرو مصطفى، تراجع مؤخرًا عن إعادة إحياء صوت أم كلثوم بواسطة الذكاء الاصطناعي، بشكلٍ جديد من ألحانه، وذلك بعد دخوله في أزمة كبيرة مع المنتج محسن جابر، باعتباره صاحب حقوق «كوكب الشرق»، ليعود للتعاون مع المطرب مي فاروق، في أغنية تحمل اسم «افتكرلك إيه».

أغنية افتكرلك إيه، ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان أمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.

اقرأ المزيد:

عمرو مصطفى: لن أقدم أعمالا فنية تخص كوكب الشرق إلا بعد الاتفاق مع أسرتها

حفيدة شقيقة أم كلثوم تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الملحن عمرو مصطفى

عمرو مصطفى مدافعا عن أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي: جميع الحقوق ملكي

عمرو مصطفى يتراجع عن استخدام صوت أم كلثوم في أغنية بتقنية الذكاء الاصطناعي
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.