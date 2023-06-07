إصابة طفل في مشاجرة مع زميله بالدقهلية

أصيب طفل بإصابات بالغة نتيجة التعدي عليه من قبل طفل آخر داخل مدينة المطرية بالدقهلية، نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهما، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

إصابة طفل نتيجة التعدي عليه بالدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المطرية يفيد بإصابة طفل نتيجة التعدي عليه من قبل طفل آخر بسلاح أبيض بالدقهلية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما مما أدى إلى إصابته.

نقل المصاب إلى مستشفى المطرية

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة طفل نتيجة قيام طفل آخر في الـ14 عاما من عمره بالتعدي عليه أثناء وقوع مشادة كلامية بينهم، ويدعى الطفل المصاب سمير نصر عوض صاحب الـ 14 عاما من مدينة المطرية.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى المطرية المركزي، وتوقيع الكشف الطبي عليه، وعمل الأشعة اللازمة بعدما تبين إصابته بجرح قطعي في منطقة الصدر، وقام المستشفى بتحويله إلى مستشفى المنزلة لعمل أشعة مقطعية.

وتحرر محضر بالواقعة وجر عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.