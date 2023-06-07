ما حكم حج الأرملة قبل انقضاء العدة؟.. هاني تمام يجيب عبر قناة الناس

أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على سؤال هل يجوز للأرملة السفر للحج قبل انقضاء العدة، خاصة في حال فوزها بقرعة الحج ودفعها المصروفات؟.

وقال «تمام»، خلال حواره لبرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «الأصل في المرأة التي توفى عنها زوجها أنها لا تخرج من بيتها حتى انقضاء عدتها، لكن بخصوص خروجها للحج بعض العلماء أكدوا أنه لا يجوز أن تحج حتى انقضاء عدتها، لأن جلوسها في البيت لقضاء العدة أمر تعبدى لله سبحانه وتعالى تأخذ عليه أجرا».

شروط حج المراة الأرملة

وتابع: «بعض العلماء فرقوا بين بعض الأمور، لو أن المرأة كانت مرتبة أمرها على أنها ستحج وزوجها مات ودفعت الفلوس، ولسه عدتها مخلصتش، يبقى تحاول ترجع فلوسها، ولو قدرت ترجعها يبقى تنتظر للعام القادم، طيب لو مقدرتش وشافت إن الفلوس هتضيع وهيصبح عليها ضرر؟.. في هذه الحالة تذهب للحج، دي لو أول مرة، وهي حج الفرض، طيب بقى لو ثاني حج؟.. لا هنا تنتظر العام المقبل».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.