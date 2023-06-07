أمين الفتوى بـ«الإفتاء» على قناة الناس: الإحرام تخطي لمتاع الدنيا خلال فترة معينة

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة والرجل عدم القيام بأي من محظورات الإحرام بمجرد الدخول في التلبية بالنسك، مشيرًا إلى أن مصطلح «المُحرم» يعني تخطي متاع الدنيا ومظاهرها خلال فترة زمنية معينة تقع بين الإحرام بالنسك حتى التحلل منه.

أقسام محظورات الإحرام

وأضاف «وسام»، خلال حواره في برنامج «فتاوى الناس» عبر قناة الناس، أن محظورات الإحرام تحتوي على عدة أقسام؛ منها ما هو خاص بالرجل والمرأة وآخر يتعلق بالرجل وحده وأيضا ما يختص بالمرأة وحدها، موضحًا أن الرجل والمرأة يشتركان خلال الإحرام في الأخذ من الشعر والأظافر، ولا يجوز الزواج أو الخطبة خلال الإحرام، فضلا عن عدم المباشرة بشهوة أو القيام بعلاقة زوجية، إلى جانب عدم القيام بصيد البر ولكن يجوز صيد البحر، مستشهدا بالآية الكريمة: «وحُرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.