توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. عاصفة رملية وأمطار رعدية وارتفاع في الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار وقد تكون رعدية أحيانا.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها منذ قليل، أنه من المتوقع أن يسود غدا الخميس طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل ااشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لنشاط الرياح، من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد والصحراء الغربية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.

حالة الطقس يوم الجمعة

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الجمعة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة الخميس 8 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 34 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 30.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.

درجات الحرارة الجمعة 9 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 32.

درجات الحرارة السبت 10 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.