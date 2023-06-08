عميد «تجارة السادات» يكشف أسباب منع ارتداء «الكاب» أثناء الامتحانات

كشف الدكتور أسامة ربيع عميد كلية التجارة جامعة مدينة السادات، تفاصيل منع الطلاب من دخول الامتحانات مرتدين «الكاب»، موضحا أنّ السبب هو منع حالات الغش بسبب استخدام الطلاب للكاب في التحدث مع بعضهم البعض أثناء الامتحانات.

السبب ورء منع ارتداء الكاب أثناء الامتحانات

وقال «ربيع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قاعات الامتحانات مراقبة بالكاميرات، وتم رصد بعض محاولات الطلاب التوراي خلف الكاب، لافتا إلى أنّه تم ضبط بعض حالات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المخالفين.

وأوضح أنّه يتم التشديد خلال الامتحانات، لكي يحصل كل طالب على حقة دون التأثير على غيره في النتيجة أو استخدام الغش، مؤكدا أنّ الكلية سباقة في استخدام كل الوسائل التكنولوجية لمنع حالات الغش، ومنها وضع كاميرات مراقبة وضوابط محددة يلتزم بها الطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأعلنت كلية التجارة جامعة مدينة السادات أمس، منع الطلاب من ارتداء الكاب أثناء الامتحانات، في بيان رسمي لصفحة الكلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسط تفاعل كبير من الطلاب في المنوفية.

منع ارتداء الكاب في امتحانات كلية التجارة بالسادات

وجاء نص بيان كلية تجارة جامعة مدينة السادات بالمنوفية، لمنع ارتداء الطلاب الكاب خلال أداء الامتحانات، كالتالي، «تنبيه هام يمنع منعا باتا ارتداء الكاب Cap داخل قاعات الامتحان، وتهيب إدارة الكلية جميع ابنائها الطلاب الالتزام بكافة التعليمات حرصا على مستقبلهم».