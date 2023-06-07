خريطة قطع الكهرباء عن قرية الأشمونين في المنيا غدا.. اعرف المواعيد

أعلنت هندسة كهرباء مركز ملوي عن انقطاع التيار الكهربائي، عن قرية الأشمونين بمجلس قروي نواي، غداً الخميس الموافق من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

حل مشكلة طفح المياه الجوفية

وفي وقت سابق، كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بسرعة الاستجابة وبحث الشكوى المقدمة من أهالي قرية العوايسة بشأن وجود طفح مياه جوفية ببعض الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، مع إيجاد آليات وحلول سريعة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

عودة انضباط حركة المرور

من جانبه، قال سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشكوى المقدمة وتم كسح المياه الجوفية الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية العوايسة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وباستخدام معدات الوحدة المحلية، وجرى شفط المياه وعودة انضباط حركة السير المرورية للمارة من المواطنين والسيارات.