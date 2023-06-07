أعلنت محافظة القليوبية أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 الترم الثاني، حيث اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان النتيجة اليوم موجها التهاني للناجحين والأوائل، مشيرا إلى أنه سيتم عمل احتفال كبير لتهنئة وتكريم الأوائل حيث ضمت قائمة الأوائل 17 طالبة وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بمجموع الإعدادية 280 درجة.

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 الترم الثاني

أوضح محافظ القليوبية في بيان له أن أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 الترم الثاني ضمت 17 طالب وطالبة بينهم 13 طالبة و4 طلاب بنين وجاء الترتيب كالتالي :

- روان سعد محمد عبد اللطيف بنها مرصفا ع بنات.

- زیاد محمد عبدالحي علیقي بنها ش محمد حسيني عمار ع بنين.

- رغد عبدالله إبراهيم يوسف بنها ميت العطار.

- كنزي هاني معروف سالم حسن بنها عبد الستار خضر ع بنات

- نور رمضان عبدالرازق إبراهيم الجبروني طوخ - ميت كنانة الريفية ت 1.

- سارة إبراهیم فتحي توفيق إبراهيم الخصوص براعم الكرداسي.

- ريم احمد محمد فتحي طوخ ش/ هيثم عيد أبو العينين ع م بالعبادلة.

- ياسمين محمد عبد الجواد محمد صفر – بنها أسامة بن زيد كفر سعد

- روضة أيمن زكريا جبر بنها سرور القاضي ع م

- شمس ضياء عبد المطلب حامد عبد المطلب قليوب ش إبراهیم سلامة الرسمية لغات

- سندس محمد عبد اللطيف عبد العزيز الخصوص الفاروق عمر الخاصة

- رقيه سعید أحمد محمد الخصوص طلائع الفاروق عمر

- مصطفی هاني صلاح الدين عبد إبراهيم العبورنور البيان الخاصة عربي

- ريتاج أحمد محمد محمد الخصوص طلائع الفاروق عمر

- أحمد حسن عبد الشافي سلیمان راشد بنها ش شحتة محمد حسن جيلاتي ع م.

- زينة محمد صلاح محمد إبراهیم شبين القناطر ش / أحمد حيدر الرسمية للغات.

- كريم ياسر محمد السيد عبد الرحمن بنها مصطفى كامل الرسمية للغات.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 الترم الثاني

ووجه محافظ القليوبية التهنئة للطلاب ضمن قائمة أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 الترم الثاني مشيرا انه جرى اعتماد النتيجة اليوم بنسبة 80.67 %

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89 %، حيث تقدم بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

فيما أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة نجح منهم 78036 طالب وطالبة