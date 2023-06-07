تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بشكل متواصل للعاصمة الإدارية غدا

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق بتوجيهات من وزارة النقل وبالتنسيق مع شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» عن استعدادات خاصة في قطار العاصمة (LRT) لتقديم أفضل خدمات للعملاء من محبي الموسيقى والفنون، وفي إطار تنشيط المشهد الثقافي بمصر.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

وتستقبل العاصمة الإدارية حفلًا خاصًا للموسيقي مساء يوم الخميس الموافق 8 يونيو، وعلى أساسه سيتم مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة بشكل متواصل من مساء يوم الخميس 8 يونيو وحتى صباح يوم الجمعة الموافق 9 يونيو، بهدف تسهيل رحلة الذهاب والعودة للركاب من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة والعكس بواقع قطار كل 15 دقيقة على أن يعود العمل للجدول الطبيعي المعلن للخط بالكامل بدءا من الساعة 6:00 صباح يوم الجمعة ٩ يونيو.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنها تسعى دائما للتفاعل مع الأنشطة الرياضية والثقافية، وتقديم مستوى عالمي من الخدمات لركابها.