تعرف على مواعيد أتوبيسات السوبر جيت من محطة «عدلي منصور» إلى المحافظات

كشفت وزارة النقل، عن مواعيد قيام أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر چيت» بمحطة عدلي منصور التبادلية، موضحة أنه يمكن حجز التذاكر من مكتب حجز تذاكر الشركة بمحطة عدلي منصور التبادلية.

مواعيد أتوبيسات السوبر جيت من «عدلي منصور»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محطة عدلي منصور التبادلية إلى المحافظات المختلفة، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل:

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة الإسكندرية:

- 06:45

- 07:45

- 08:45

- 09:45

- 10:45

- 12:45

- 14:45

- 16:45

- 17:45

- 18:45

- 19:45

- 20:45

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة بورسعيد:

- 08:00

- 11:30

- 13:15

- 15:15

- 17:15

- 19:15

- 21:15

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة سوهاج:

- 09:00

- 12:30

- 13:15

- 17:15

- 23:50

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة المنيا:

- 08:00

- 11:00

- 13:00

- 16:00

- 19:30

- 01:30

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة أسيوط:

- 14:30

- 22:15

- 01:10

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة قنا – الأقصر:

- 14:15

- 23:10

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت من محافظة مرسى مطروح:

- 12:30

- 23:00

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أنها حريصة على توفير وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديقة للبيئة، لتشجيع مالكي السيارات الخاصة على استقلالها بما يأتي بالنفع على البيئة.