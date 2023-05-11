«النقل» توفر أتوبيسات للربط بين القطار الكهربائي الخفيف ومدن شرق القاهرة

أعلنت وزارة النقل عن توفير أتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف الـ«LRT» ومدن شرق القاهرة مثل الشروق والعبور والمستقبل وبدر، في إطار حرصها على التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

مسار المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف

- يمتد مسار المرحلة الرابعة شمالًا من محطة مدينة العبور الجديدة.

- يمتد المسار حتى محطة مركز المدينة.

- طول مسار المرحلة الرابعة 16 كيلومترا.

- تشتمل المرحلة على 3 محطات «2 علوية + 1 سطحية».

مسار المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف

- المرحلة الثالثة تمتد جنوبا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد.

- تمتد المرحلة الثالثة حتى محطة العاصمة المركزية.

- تتبادل مع القطار السريع «العين السخنة / مطروح».

- تمتد بطول 20.4 كيلومتر.

- تشتمل المرحلة على 4 محطات «3 علوية و1 سطحية».

محطات المرحلة الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف

- عدلي منصور

- العبور

- المستقبل

- هليوبوليس الجديدة

- بدر

- المنطقة الصناعية

- العبور الجديدة

- الروبيكي

- حدائق العاصمة

- مطار العاصمة ومدينة الفنون والثقافة

- كاتدرائية الميلاد

- القيادة الاستراتيجية

- المدينة الرياضية الدولية والعاصمة المركزية