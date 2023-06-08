بدء تشغيل قطار العاصمة بشكل متواصل اليوم.. اعرف المواعيد بالتفصيل

يبدأ اليوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري، تشغيل القطار الكهربائي الخفيف المعروف باسم قطار العاصمة بشكل متواصل، وفق ما أعلنت عنه شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، في إطار التجهيزات الخاصة بالفعالية الموسيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم أفضل خدمات للعملاء من محبي الموسيقى والفنون.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

وحددت الشركة في تقرير لها، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بشكل متواصل بالتفصيل، موضحة أن التشغيل يبدأ اعتباراً من مساء اليوم الخميس وحتى صباح يوم الجمعة الموافق 9 يونيو الجاري.

وعن قرار التشغيل بشكل متواصل، قالت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، إن ذلك يأتي في إطار تسهيل رحلات الذهاب والعودة على الركاب بداية من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة والعكس، بالتزامن مع استقبال العاصمة الإدارية حفلاً خاصاً للموسيقى مساء يوم الخميس.

تشغيل قطار كل 15 دقيقة

وأوضحت الشركة أن التشغيل يكون بواقع قطار كل 15 دقيقة على أن يعود العمل لجدول التشغيل الطبيعي اعتباراً من يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة صباحاً، مؤكدة أنها تسعى للتفاعل مع الأنشطة الرياضية والثقافية، وتقديم مستوى عالمي من الخدمات لركابها.