يوسف القعيد: فقه تنظيم الإخوان الإرهابي يعارض الفن باعتباره من أعمال الشرك بالله (حوار)

يعتز الكاتب الكبير يوسف القعيد بالمشاركة فى اعتصام المثقفين ضد وزير الثقافة الإخوانى فى 2013، معتبراً أن هذا الحدث الذى حظى بتأييد شعبى واسع آنذاك، كان النواة الحقيقية لثورة 30 يونيو. وقال «القعيد» فى حواره لـ«الوطن» إن دور المثقفين صنع الفارق فى «30 يونيو»، مؤكداً أن هذه الثورة استعادت الوجه الحضارى للبلد، وكشفت المخططات الرامية للسطو على الحضارة المصرية العريقة.. وإلى نص الحوار:

ما سبب مشاركتك فى اعتصام المثقفين فى 2013؟

- للتعبير عن موقفنا الرافض لقرارات وزير ثقافة إخوانى، بدأت تتضح نواياه بعد أيام قليلة من توليه المنصب، فى القرارات العبثية التى اتخذها ضد قيادات الوزارة، من بينها إقالة الدكتور أحمد مجاهد والدكتورة، إيناس عبدالدايم، والتقينا كمثقفين مع بعضنا البعض على هذا الهدف، لمنعه من دخول الوزارة، فتوجهنا إلى مقر الوزارة، فى منطقة الزمالك، وقاومنا باحتلالها فى 5 يونيو 2013 لمنعه من الدخول.

ما أبرز تحفظاتكم على هذا الوزير؟

- يكفى كونه إخوانياً، وبدأ يعزل المثقفين، ومَن لهم مناصب فى الوزارة واستبدالهم بعناصر إخوانية، كما أن الإخوان أيضاً كانوا ضد الإبداع والفن وكل ما له علاقة بالثقافة، إضافة إلى الهجوم على مفهوم الخلق والإبداع، باعتباره شركاً بالله، لذلك حاولوا التدخل فى عمل الوزارة.

رفضت حضور لقاء المعزول «مرسي» مع المثقفين و«30 يونيو» غيّرت وجه مصر وحررت الثقافة من التبعية

طالبتم وقتها بإقالة الوزير.. فهل كانت هناك مطالب أخرى؟

- كان المطلب الأول والرئيسى للاعتصام هو إقالة علاء عبدالعزيز، ولكن بعد وصولنا إلى التحرير من مقر الوزارة، عبر شارعى 26 يوليو وفؤاد، وكورنيش النيل، ثم كوبرى قصر النيل، تحول الأمر إلى حتمية إقالة الجماعة بأكملها من الحكم، واتخذنا قراراً بألا نترك ميدان التحرير إلا مع رحيل المعزول محمد مرسى.

ما ملامح خطتهم للثقافة؟

- كانوا يريدون تطوير الثقافة بما يليق بـ«الأخونة»، بجانب تدجين المثقفين بما يؤيد توجهات هذه الجماعة فى ميدان الثقافة وفى حكم مصر بشكل عام، وبالنسبة لنا كمثقفين فهو ضد الثقافة والإبداع الأدبى.

ما تأثير الفكر الإخوانى على الهوية؟

- الإخوان كانوا يضعون الدين أمام كل شىء، ولديهم رؤية بأن الإبداع الأدبى والفنى نوعٌ من الشرك بالله، وكانوا ينتهجون أسلوب حكم يسمح لهم بحكم مصر إلى الأبد، وأن يكونوا وكلاء لله على الأرض ومندوبيه، وهم من يعرف الصواب والخطأ ولهم الوصاية على الناس، وأعتقد أن محمد مرسى هو الرئيس الوحيد فى مصر الذى حلف اليمين الدستورية 3 مرات: مرة فى قصر الاتحادية، والثانية فى ميدان التحرير، والثالثة فى الأزهر الشريف، وذلك كلما طرأت له فكرة ما.

ما ملامح المشهد إن لم تحدث ثورة المثقفين، ومن ثم «30 يونيو»؟

- كانت مصر ستدخل نفقاً مظلماً لآخر المدى، كنا سنبقى فيه عشرات السنين تحت حكم الإخوان، وكان سيصبح العصر المظلم من الثقافة المصرية، ونحمد الله أننا استطعنا إبعادهم عن الحكم.

هل المرشد كان وراء قرارات وزير الثقافة؟

- محمد مرسى لم يكن رئيساً للجمهورية، وإنما مندوب الجماعة داخل مؤسسة الرئاسة لا أكثر ولا أقل، وعندما نصحوه بأن يعقد لقاءات مع المثقفين، رفضت حضورها، لأننى اعتبرت مجرد الذهاب إليه يعنى إعطاءه شرعية لحكم مصر ويجب ألا نتطوع نحو إقرار هذه الشرعية، ونفس الحال مع وزير الثقافة، فهو لم يكن وزيراً بمعنى الكلمة، ولكنه كان مندوباً للجماعة داخل الوزارة ليس أكثر.

ماذا قدمت ثورة 30 يونيو للثقافة؟

- ثورة 30 يونيو غيّرت وجه مصر، وحررت الثقافة المصرية من التبعية للإخوان، واستعادت لمصر الوعاء الثقافى وهو وجه شديد الأهمية ولا يقل عن أى شىء آخر فى تاريخ مصر بأكمله، واستعادت مصر الحقيقية أمام المصريين والعرب وأمام المسلمين والعالم أجمع، لأن جميع المصريين مع فكرة الدولة المدنية ورأيى أن جميع المصريين اجتمعوا على قلب رجل واحد فى 30 يونيو.

ما الدروس المستفادة بعد مرور 10 سنوات؟

- التركيز على الدولة المدنية الحديثة، واعتبارها ليس مجرد نص منصوص عليه فى الدستور، إنما سلوك يجب أن نراعيه وأن نحرص عليه وندافع عنه بحياتنا، الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة مسألة مصير وحياة أو موت، ومصر من الدول التى عرفت الثقافة قبل دول العالم أجمعين، فى حين أن الإخوان ضد الثقافة والإبداع.

هل وثّقت هذه التجربة فى كتاب؟

- للأسف هذا خطأ أعترف به، حيث إننى لم أقم بتدوين هذه التجربة، ولكن بمشيئة الله العام الحالى سأسجل التجربة فى كتاب، وهذا واجب على كل من شارك فيها من المثقفين، بأن يعبر عن وجوده ورفضه لهذه الجماعة الطاغية، لأنهم ما زالوا موجودين ولديهم كُتابهم ومذيعوهم وقنواتهم.

تجاوب المثقفين

هذا الاحتلال جعل المثقفين المصريين وبمختلف مجالات إبداعاتهم من كتاب وشعراء وسينمائيين ومسرحيين، فى كل أنحاء مصر، يتوجهون إلى القاهرة ثم إلى مقر الوزارة، وقد تحول الاعتصام من داخل الوزارة إلى اعتصام أمام الوزارة واستمر نحو 25 يوماً.

وفى يوم 30 يونيو عبرنا من منطقة الزمالك إلى ميدان التحرير، أى أن تحركنا كان النواة الحقيقية لثورة يونيو 2013.