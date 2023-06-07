موسكو: أوكرانيا تخطط لتفجير منشأة نووية في خاركوف واتهام روسيا

حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن أوكرانيا تدرس إمكانية تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف.

زاخاروفا: إخفاقات عسكرية لنظام كييف

وقالت زاخاروفا، في تصريحات صحفية نقلتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الأربعاء، إن «النظام في كييف، على خلفية إخفاقاته العسكرية، يدرس إمكانية تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف»، وأضافت: «إننا نتلقى تقارير عن أعمال إرهابية أخرى، وأساليب وخطط لا يألفها المكلفون الأوكرانيون».

وأشارت إلى أنه «بسبب إخفاقاتهم العسكرية في المواجهة مع روسيا، يفكر نظام كييف في تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف، ثم اتهام موسكو لاحقاً بشن هجوم صاروخي على منشأة نووية».

موسكو: نظام كييف وصل إلى حافية الهاوية

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على أن هذا بالطبع هو «سكرة الموت السياسي المحقق لنظام كييف»، واعتبرت أنهم «أوصلوا أنفسهم إلى حافة الهاوية، ودفعوا بها إلى هذا الطريق المسدود، وليس لديهم ما يكفي من الشجاعة، وبقي فقط شن مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية واسعة النطاق»، على حد قولها.