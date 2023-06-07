أحمد حلمي ومنى زكي يعيشان حالة من النشاط الفني.. 3 أفلام ستطرح قريبا

يعيش الثنائي الفني أحمد حلمي ومنى زكي، حالة من النشاط الفني في النصف الثاني من العام الجاري، إذ يُحضران لأعمالٍ فنية جديدة، تمهيدًا لعرضها خلال الشهور القليلة المُقبلة.

ويأتي ذلك، بجانب تعاون الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي، في عمل فني يجمعهما لأول مرة بعد غيابٍ دام نحو 20 عامًا تقريبًا منذ فيلم «سهر الليالي» الذي عُرض عام 2003، وذلك حسبما أعلن الأول في تصريحات إذاعية مؤخرًا، بأنّ الفيلم الجديد يحمل اسم «وش وضهر» انتهى من كتابته قبل نحو 9 أعوام، ومن المُقرر تنفيذه خلال الفترة المُقبلة.

كما يستعد أحمد حلمي، لتصوير فيلم جديد من بطولته خلال الفترة القليلة المُقبلة، يحمل اسم «لسه حتة» من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه في إطار سيكو كوميدي، حيث تواصل الشركة المُنتجة التعاقد مع باقي الفنانين تمهيدًا لانطلاق التصوير.

أما منى زكي، من المُفترض تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم «الجواهرجي»، الذي تتعاون فيه مع محمد هنيدي، باسم سمرة، أحمد السعدني، ريم مصطفى وأحمد حلاوة، عارفة عبد الرسول تارا عماد، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول جواهرجي والذي يقوم بدورة الفنان محمد هنيدي وزوجتة التي تجسدها مني زكي وتنشأ بينهم العديد من المواقف الكوميدية.