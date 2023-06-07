وظائف مبيعات وسائقين بمرتبات مجزية وتأمينات وأرباح سنوية.. اعرف الشروط

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير وظائف خالية وفرص عمل للشباب باستمرار، سواء كانوا من أصحاب المؤهلات العليا أو من الحاصلين على المؤهلات الدراسية الأخرى، وأعلنت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة دومتي.

تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح والوظائف المطلوبة، والذي يتم تنظيمه بالجيزة في بني عامر بشارع مراد، شركة دومتي الدور الثاني، على أن يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، بدء من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- أخصائي مبيعات .

2- سائقين لديهم رخصة سارية (أولى/ ثانية / ثالثة).

الشروط المطلوبة

- أن يكوت المتقدم ل الوظائف حاصل على مؤهل عالي (أخصائي مبيعات).

- بالنسبة للسائقين، يجب أن يكون لديه إجادة للقراءة والكتابة.

- أن يكون السن لأخصائي المبيعات حتى 30 عاما، وبالنسبة لسائقين المبيعات حتى 40 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين زيادات وأرباح سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.