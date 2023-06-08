أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظات.. حصدوا الدرجات النهائية في جميع المواد

أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات عدة بينما لا يزال البعض الآخر ينتظر ظهورها، إذ اعتمد محافظو الأقاليم النتيجة عقب الانتهاء من الرصد والتجميع، كما أعتمد أسماء الأوائل في الشهادة الإعدادية بكل محافظة.

وحصد الأوائل جميعًا الدرجة النهائية في المواد الفرعية والرئيسية بالشهادة الإعدادية بمجموع 280 درجة من 280 درجة بنسبة 100%؛ ليحققوا المركز الأول مكرر بالشهادة الإعدادية في المحافظات.

أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظات

ووفقًا لمديرات التربية والتعليم بالمحافظات، فإنّ أسماء الأوائل بالشهادة الإعدادية على المحافظة يتم إعلانهم عقب اعتماد النتيجة؛ ليخطر بها محافظ الإقليم ووكيل مديرية التربية والتعليم الطلاب وذويهم تليفونيًا مقدمين لهم التهاني وتمنيات التوفيق.

وتنشر «الوطن» قائمة بأسماء أوائل الشهادة الإعدادية في المحافظات، وفقًا لبيانات مديريات التربية والتعليم.

أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية

حصد 17 طالب وطالبة بمحافظة القليوبية المركز الأول بالشهادة الإعدادية بمجموع 280 درجة موزعين مابين مراكز المحافظة وهم،

- روان سعد محمد عبداللطيف من مدرسة بنها مرصفا ع بنات.

- زیاد محمد عبدالحي علیقي من مدرسة بنها ش محمد حسيني عمار ع بنين.

- رغد عبدالله إبراهيم يوسف من مدرسة بنها ميت العطار.

- كنزي هاني معروف سالم حسن من مدينة بنها بمدرسة عبد الستار خضر ع بنات.

- نور رمضان عبدالرازق إبراهيم الجبروني من طوخ - بمدرسة ميت كنانة الريفية ت 1.

- سارة إبراهیم فتحي توفيق إبراهيم من الخصوص بمدرسة براعم الكرداسي.

- ريم احمد محمد فتحي من طوخ بمدرسة ش/ هيثم عيد أبو العينين ع م بالعبادلة.

- ياسمين محمد عبد الجواد محمد صفر – من بنها بمدرسة أسامة بن زيد كفر سعد.

- روضة أيمن زكريا جبر من بنها بمدرسة سرور القاضي ع م.

- شمس ضياء عبدالمطلب حامد عبدالمطلب من قليوب بمدرسة ش إبراهیم سلامة الرسمية لغات.

- سندس محمد عبد اللطيف عبد العزيز من الخصوص بمدرسة الفاروق عمر الخاصة.

- رقيه سعید أحمد محمد من الخصوص بمدرسة طلائع الفاروق عمر.

- مصطفی هاني صلاح الدين عبد إبراهيم من العبور بمدرسة نور البيان الخاصة عربي.

- ريتاج أحمد محمد محمد من الخصوص بمدرسة طلائع الفاروق عمر.

- أحمد حسن عبد الشافي سلیمان راشد من بنها مدرسة ش شحتة محمد حسن جيلاتي ع م.

- زينة محمد صلاح محمد إبراهیم من شبين القناطر بمدرسة ش / أحمد حيدر الرسمية للغات.

- كريم ياسر محمد السيد عبد الرحمن من بنها بمدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات.

أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية

بينما كان أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 17 طالبا وطالبة هم.

الطالب محمد محمود فوزي إبراهيم

الطالبة جنا عماد عبدالله غازي

الطالبة ندي نجاح عبد الحفيظ محمد

الطالبة هدي هاني محمد حسن

الطالبة أسماء رضا شحاته

الطالبة نورهان هاني أحمد محمد

الطالبة منة هاني عبد المنعم إبراهيم

الطالبة جنى كمال ربيع عيد

الطالبة هنا عز الدين محمود أحمد

الطالب سعيد السيد سعيد دراز

الطالبة ندى محمد محمد

الطالب عبد الرحمن محمد أبو الفتح

الطالب معاذ عصام أحمد عبدالمجيد

الطالب إياد أحمد محمد محمد

الطالب كريم ياسر عوض شحاتة

الطالبة آية عربي السيد عبد العزيز

الطالبة ريم رضا محمد حسن

أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان

حصد 9 طلاب من 3 إدارات تعليمية أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان وهم:

- شهد عاطف حسبن عبدالرحيم بإدارة كوم امبو التعليمية

- مصطفى أحمد إبراهيم أحمد بإدارة إدفو التعليمية.

- مريم محمد ربيع متولي بإدارة إدفو التعليمية.

- لجين محمود محمد عبدالقادر بإدارة إدفو التعليمية.

- نور عمر أحمد مصطفى بإدارة إدفو التعليمية.

- كريم أشرف فكري أحمد بإدارة إدفو التعليمية.

- منة الله جابر عابدين جمعة بإدارة إدفو التعليمية

- ملك حسين محمد سليم بكري بإدارة إدفو التعليمية.

- عمرو أحمد مصطفى سيد بإدارة أسوان التعليمية.

أوائل الشهادة الإعدادية بدمياط

حصد 12 طالبا وطالبة من مختلف الإدارات المراكز الأولى وهم:

فريدة علاء صابر عبدالرحيم

هالة هاني المتولي صابر

سماء محمد أبو الرحال

آية الحميل الشربيني

ريتاج أحمد محمد ورد

جومانة علي المحلاوي

روفات لطفي الغيطاني

تقى جهاد القاضي

نيرة إكرامي شطا

مريم السعيد العواد

محمد هاني شرابي

لینا محمد مبروك

وحصد 116 طالبا وطالبة المراكز الأولى بمحافظة سوهاج و54 طالبا وطالبة بالمنيا و126 طالبا وطالبة بالفيوم.