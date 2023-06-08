الأولى على الشهادة الإعدادية في الغربية: «الصلاة والدراسة أهم أولوياتي»

فرحة شديدة عمت أرجاء منزل الطالبة حنين السيد صلاح، المقيدة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشهيد عبد السلام الشوبري الإعدادية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا، بعد تلقي أسرتها مكالمة هاتفية من محافظ الغربية يهنئهم بحصول ابنتهم على المركز الأول في الشهادة الإعدادية.

«ابتعدت منذ بداية العام الدراسي عن كل ما يشغلني، وكانت المذاكرة والصلاة من أهم أولوياتي».. جملة بدأت بها حنين خلال حديثها لـ«الوطن» عن أسباب تفوقها في الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية.

وأضافت الطالبة أنها لديها هدف وطموح في أن تصبح طبيبة مخ وأعصاب وتنشئ مستشفى خيري كبير، موجهة الشكر لوالديها، قائلة: «بابا بيشقى عشاني أنا وإخوتي، فحقه عليا إني أفرحة، النجاح يأتي من اليقين بالله، ومذاكرة جيدة، وعلينا أن نأخذ بالأسباب».

والد الطالبة حنين أول فرحتي

ومن جهة أخرة، قال والد الطالبة حنين إنه علم بنجاح ابنته خلال عمله في الأرض الزراعية «الحمدلله بنتي ديما الأولى وأول فرحتي، وطول عمرها بتحب المذاكرة، والصلاة والصوم، وتوقعت أن أحصل على المركز الأول، مثل ما حدث معها في الفصل الدراسي الأول».