مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023.. تدريب عملي وراتب شهري

تعد مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023 بالعبور في محافظة القليوبية من أهم بدائل الثانوية العامة أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023 وتساهم في إعداد خريج مؤهل لسوق العمل و مستثمر صغير تعلم أصول صناعة هامة حيث تمكنه الدراسة في الالتحاق بسوق العمل محليا وإقليميا ودوليا

تستعرض «الوطن» مميزات مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023 وتنسيق المدرسة ومصروفات المدرسة والكليات المتاحة عقب الحصول شهادة الدبلوم الفني

أماكن مدارس الذهب بعد الإعدادية في محافظة القليوبية

أوضح الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023 تقع في مدينة العبور في المنطقة الصناعية بالمدينة ولا يوجد مثيلا لها في الجمهورية كلها وتتبع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وتخدم محافظات القاهرة الكبرى والقليوبية والجيزة والقاهرة وليس لها فروع أو مدارس من هذا التخصص الذي يتبع مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

مصاريف مدرسة الذهب 2023

أضاف «الصادق»، أن مصاريف مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023 مجانية ويحصل الطالب أو الطالبة على راتب يصل 700 جنيه نظير التدريب العملي في ورش كبرى شركات المجوهرات إيجيبت جولد الشريك الفني والجهة المشرفة على المدرسة بجانب وجبات التغذية والنقل من المدرسة للشركة المجاني.

مميزات مدرسة الذهب

وأشار «الصادق»، إلى أن مميزات مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023، هي الجانب العملي أكثر من النظري، وهي دراسة مجانية حكومية ويتقاضى الطالب خلال الدراسة راتب شهري ووجبة وزي مدرسي، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، وشركة إيجيبت جولد، التي توفر الجانب العملي في الدراسة من خلال مهندسين متخصصين، الذين يعطوا الطالب كل ما يحتاج إليه ليكون فني متخصص في الذهب ويكون بعد التخرج مستثمر صغير.

أضاف مدير عام التعليم الفني بالقليوبية، أن مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023 تتميز أنها توفر الدراسة يومين نظريًا بالمدرسة و4 أيام دراسة عملية وتضم ورش التدريب أحدث اﻷجهزة والمعدات في صناعة الذهب والمجوهرات وتتولى المدرسة الجانب العملي لتدريس مناهج صناعة الذهب والمجوهرات.

تنسيق مدرسة الذهب 2023

أوضح «الصادق» أن مدة الدراسة في مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023 نحو 3 سنوات ويحصل الطالب على دبلوم فني في تخصص تصنيع المجوهرات والحلي معتمد دوليا، مشيرا إلى أن تنسيق المدرسة العام الماضي وصل 250 درجة ومن المتوقع أن يكون نفس الحد الأدنى هذا العام حيث يتم اختبار المتقدمين وترتيب الناجحين في اختبارات المدرسة تنازليا بالأعلى مجموعا حيث ستفتح وتعتمد التنسيق النهائي عقب عيد الأضحى مطلع الشهر المقبل، بحيث يتم فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد ويكون التقدم إلكترونيا ضمن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

الكليات المتاحة بعد مدرسة إيجيبت جولد

أوضح مدير التعليم الفني أن الكليات المتاحة بعد مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023 هي كليات الهندسة والتكنولوجيا المتوفرة ضمن تنسيق الجامعات لخريجي التعليم الفني في هذا المجال ومنها الجامعات التكنولوجية وكليات الفنون التطبيقية وكلية التربية قسم التكنولوجيا التطبيقية وكليات التكنولوجيا التطبيقية وبعض أقسام كليات الهندسة .