كل ما تريد معرفته عن مدرسة الذهب والمجوهرات.. للذكور والإناث

مدرسة الذهب والمجوهرات «إيجيبت جولد للذهب»، تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب العملي المكثف، وعدد ساعات الدراسة بها 53 ساعة أسبوعياً منها 10 ساعات للدراسة النظرية و25 ساعة للدراسة العملية، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن مدرسة الذهب والمجوهرات.

مدرسة الذهب والمجوهرات

وتتكون مدرسة الذهب والمجوهرات من مبنيين: الأول هو المبنى الإداري والتعليمي ويتكون من أربعة طوابق الأول خاص بمكتب مدير المدرسة التنفيذي والذي يعتبر حلقة الوصل بين المدرسة والشريك الصناعي لها والمدير الأكاديمي وهو حلقة الوصل بين المدرسة ووزارة التربية والتعليم، ثم مكاتب العاملين.

العملية التعليمية بمدرسة الذهب والمجوهرات إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية وهي أول مدرسة للتدريب على صناعة الحلي والمجوهرات على أرض مصر، تختلف تماماً عن أي مدرسة أخرى، بحسب ما كشفه أحمد عبدالله، مسئول شئون الطلاب، لـ«الوطن» لأن قاعدتها الأساسية تقول: «الانضباط والالتزام والتدريب ثم التدريب» لذلك تخصص حوافز مادية ومعنوية للطالب أثناء الدراسة بالإضافة إلى وجبة غذائية يومية، ثم تشجيع معنوي.

ولا تقتصر مدرسة مدرسة الذهب والمجوهرات إيجيبت جولد للذهب، على الذكور فقط بل النسبة الغالبة هي الفتيات، والدراسة بالمدرسة بالمجان، ويأتي في المقام الأول لأهداف المدرسة إلى تخريج جيل مؤهل لسوق العمل المحلية والدولية، لذلك يتم تدريبه يومياً في الورش المختلفة.

المواد الدراسية في مدرسة الذهب والمجوهرات

يدرس طالب مدرسة مدرسة الذهب والمجوهرات إيجيبت جولد للذهب موادا ثقافية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء بجانب مادة التكنولوجيا، والتي يتم تدريسها من قبل معلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم تنفيذ التدريبات من خلال خبراء شركة إيجيبت جولد للذهب وهي الشريك الصناعي للمدرسة، والمدرسة تشمل تخصص وهو صناعة الحلي والمجوهرات.