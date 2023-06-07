ضبط 70 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات، اليوم الأربعاء 7 يونيو وجرى ضبط المخالفات وتحرير محاضر بهم.

تنظيم حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

وأكد«دايرة» أن الحملات المرورية جاءت بناء على توجيهات على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وأشار«دايرة» أن الحملات المرورية المفاجئة جاءت بالإدارات التالية «شربين، وطلخا، وأجا، والمطرية، والمنزلة، والمنصورة»، وأسفرت الحملات عن ضبط 70 مخالفة تموينية، وجاءت كالآتي:

جري تحرير محاضر بالمخابز

- 16 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.

- 16 محضرا نقص وزن مابين 6-18

- محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية

- محضر انتهاء من الإنتاج.

- 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف.

- 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- محضر مبيعات وهمية بقيمة 1365 رغيف

وجاءت المحاضر كالآتي في الأسواق:

جرى تحرير 19 محضرا عدم إعلان عن الأسعار، و2 عدم وجود شهادة صحية، و6 محاضر ذبح خارج السلخانات، وبلغت المضبوطات وجرى التحفظ على 90 كيلو لحوم بلدي.

وأكد«دايره» أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الامن الغذائي للمواطنين وانها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات اقرها القانون.