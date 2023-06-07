طرح البرومو الدعائي لفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «بيت الروبي» بطولة الثنائي كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز البرومو الدعائي للفيلم، تمهيدًا لطرحه في دور العرض اعتبارًا من يوم 21 يونيو الجاري، حيث يُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

ويواجه كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، العديد من المواقف الكوميدية الساخرة، حسبما ظهر في البرومو الدعائي، والتنقل بين عدة أماكن، في القاهرة والبحر الأحمر، بجانب ظهور خاص للإعلامية منى الشاذلي، بشخصيتها الحقيقية، كمذيعة لبرنامج معكم.

كما يخوض لأول مرة من كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، من خلال فيلم بيت الروبي، تجربة الغناء، حيث سيُغنييان بشكلٍ ساخر في أحد الأفراح الشعبية.

و يذكر أنّ «بيت الروبي» من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

تعتمد قصة فيلم بيت الروبي، على أحداث كوميدية حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، وزوج نور اللبنانية، ويعانون من مشكلة بسبب الإنجاب، وتحدث العديد من المفارقات بسبب ذلك الأمر.