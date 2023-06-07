حكاية عصابة تروج للمخدرات بالقاهرة.. سقطوا في كمين بحوزتهم 5 ملايين جنيه

عصابة نسائية تضم 3 سيدات بالإضافة إلى رجل وحيد أمامهم 3 أجولة من النقود وكمية من الهيروين، هكذا كانت الصورة التي كشفت عنها وزارة الداخلية للتشكيل العصابي الذي ضُبط في كمين أمني بحدائق القبة في القاهرة، وبحسب تحقيقات النيابة فإن المتهمين كان معهم 5 ملايين جنيه من حصيلة بيع المخدرات.

رواية المتهمين

وقال المتهمون أمام النيابة أنهم كانوا عائدين من صفقة مخدرات، والمبلغ المالي المضبوط معهم كان من حصيلة بيع الهيروين وأنهم فوجئوا بالقوة الأمنية وقت عودتهم من بيع كمية مخدرات تقف في طريقهم، فاستسلموا بعد أن فشلوا في الهروب إلى الشوارع الجانبية لأن الشرطة اشتبهت في السيارة الملاكي التي كانت تقل المتهمين لعدم حملها أرقام مرور.

الأدلة الجنائية

ونسبت النيابة العامة للمتهمين حيازة مخدرات وهي هيروين بقصد الاتجار مبلغ مالي وسيارة ملاكي خاصة بأحدهم دون ترخيص وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحفظت على السلاح الناري المضبوط معهم وهو بندقية آلية وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية.

تفاصيل الجريمة

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها إن وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم دون تراخيص في دائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام، وبندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، و2 هاتف محمول، ومبالغ مالية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل، واتخذت الإجراءات القانونية.

3 جرائم ارتكبها أفراد عصابة الهيروين

وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد إن عصابة الهيروين في حدائق القبة ارتكبت عدة جرائم وهي تجارة الهيروين وحيازة بندقية آلية وعدد من الطلقات الخاصة بها، وسيارة ملاكي بدون ترخيص ، وأن تلك الأدلة ثابتة وفق تحقيقات النيابة العامة التي أقامت أدلة الاتهام وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.