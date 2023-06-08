محاضر في علم انتشار الأوبئة: انتشار سلالة جديدة من الفيروس المخلوي

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الوباء وانتشار الأوبئة، إنّ الفيروس التنفسي المنتشر في الفترة الراهنة سلالة جديدة من الفيروس المخلوي التنفسي، الذي ظهر منذ ما يقرب من 6 أشهر، مشيرًا إلى أنّ الفيروس الجديد يطلق عليه اسم «الرئوي البشري المتبدل».

عنان: لم يسجل الكثير من الإصابات

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، والمذاع على فضائية dmc، أنّ هذا الفيروس يظهر تقريبا بشكل سنوي، إذ كان أول ظهور له في هولندا عام 2001، لكنه لم يسجل الكثير من الإصابات.

وأوضح أنّه بعد ظهور جائحة كورونا فقد زادت نسبة كل الفيروسات على غير عادتها سواء الإنفلونزا الموسمية العادية أو غيرها من الفيروسات التنفسية الأخرى التي باتت تصيب نسبة كبيرة من المواطنين على مستوى العالم.