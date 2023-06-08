رياح مثيرة للأتربة تضرب سوهاج.. وتحذيرات للمسافرين ومرضى الحساسية

ناشدت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة سوهاج المواطنين بتوخي الحذر من السفر خلال فترة الشبورة على الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي، ونصحت مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية بعدم الخروج خلال نشوب الرياح المثيرة للأتربة.

وارتفعت درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظة سوهاج، لتسجل الدرجة العظمى 43 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة و28 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى ليلا، لتأثر المحافظة وجنوب الصعيد بالموجة الحارة التي تضرب البلاد، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس سوهاج اليوم

وامتدت تأثير التغيرات الجوية بطقس اليوم الخميس بسوهاج، إلى وجود شبورة تحجب الرؤية بشكل جزئي على بعض المناطق، وكلي عن الأخرى، كما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 26% وتزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة بالظل، مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على مختلف مدن المحافظة بأوقات متفرقة من اليوم بسرعة 12 كيلومترا بالساعة.

فرصة سقوط الأمطار

وأشارت استطلاعات الأقمار الصناعية إلى عدم توقع سقوط الأمطار اليوم على سوهاج، بينما شهدت المحافظة بالأمس أمطارا مفاجئة امتدت طوال الصباح.