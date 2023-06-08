«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف متاحة للجنسين.. الشروط والمؤهلات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، اليوم، عن حاجة مجموعة من الشركات لوظائف شاغرة للعمل داخل قطاعات محددة، شرط توافر بعض المهام المطلوبة لكل وظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نستعرض تفاصيل وظائف مطلوبة من الشباب والرياضة، على هذا النحو:

وظائف شركة أسواق العثيم

وضمن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم طلبت الشركة كاشير، ومحضر طلبات، ومنسق ممرات، وبائع خضار وفاكهة، وبائع عطارة، ومشرف بقالة، وبائع بقالة، وبائع لحوم(افرنجي)، وسائق فسبا خاصة، وموظف أمن، وموظف خدمات.

ويمكن التقديم للوظائف على عنوان91 شارع ترعة الزمر من شارع العمرانية بجوار مترو الجيزة بفرع العثيم يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 من الساعة 10صباحا وحتى 4 مساء، للعمل بفيصل والهرم وحدائق الاهرام، وتشترط الوظائف جميع المؤهلات، خبرة وبدون، حد أقصى للسن 40 سنة، وللتقدم للوظيفة يمكن ملء الاستمارة.

وظائف شركة الهدى للمبيدات والكيماويات

كما نوهت الشباب والرياضة عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة الهدي للمبيدات والكيماويات اليوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 لوظائف مهندس كهرباء لماكينات التعبئة «خبرة سنتين فأكثر في نفس المجال»، وفني تشغيلات ماكينات كهرباء وخريجي زراعة قسم كيمياء مبيدات.

واشترطت الشركة بكالوريوس زراعة إنجليزي، والخبرة وإجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا إلى جانب خريجي كلية علوم، وسكرتيرة خبرة، وللتقديم يرجى ملئ الاستمارة.

وظائف شركة دومتي

وعرضت شركة دومتي ضمن اليوم التوظيفي المفتوح للشباب من الجنسين وظائف أخصائي مبيعات، سائقين - رخصة سارية (أولى/ ثانية / ثالثة)، على عنوان بني عامر - شارع مراد - شركة دومتي الدور الثاني الجيزة، يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء.

وتشترط الوظائف مؤهل عالي (أخصائي مبيعات)، السائقين إجادة القراءة والكتابة، السن لأخصائي المبيعات حتى 30 سنة، السن لسائقي المبيعات حتى 40 سنة، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة.

وظائف شركة اكتف أبو علاء

كم تطلب شركة «اكتف أبو علاء»، وظائف محاسب عام (خبرة 3 سنوات) للعمل في القاهرة، شرط مؤهل عالي (بكالوريوس تجارة أو ما يعادله)، وأقصى حد للسن 35 سنة، وإجادة اللغة الإنجليزية وللتقديم للوظيفة، يمكن ملء الاستمارة.