تامر هجرس: عمري ما شاركت في عمل بسبب الفلوس.. مبسوط ومكتفي وراضي (فيديو)

قال الفنان تامر هجرس، إنه لم يضطر لقبول المشاركة في أي عمل فني من أجل الحصول على الأموال حتى وإن كان بحاجة إليها بالفعل، وذلك بسبب تمتعه بالقناعة والرضا على كل أحواله أيًا كانت: «الحمدلله سواء عندي فلوس أو لا أنا مكتفي وراضي ومبسوط بكل عطايا ربنا، النِعم كثيرة جدًا وأحمد الله دائمًا عليها، عمري ما اضطريت أشارك في عمل من أجل الفلوس، وعمري ما هخلي نفسي تعمل كده أبدًا».

تامر هجرس: الشعور بالرضا يحتاج تمارين يومية

وأشار تامر هجرس، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الوصول للرضا والقناعة استغرق منه مجهودًا ووقتًا طويلًا، باعتبارها مسألة صعبة جدًا، «الوصول لهذه الدرجة تحتاج لتمرين يوميًا، تصحى من النوم وتقول أنا عندي قناعة بكل اللي أنا فيه، أنا مبسوط ومكتفي وراضي».

عودة للسينما بعد غياب 5 سنوات

ويعرض حاليًا للفنان تامر هجرس في دور العرض السينمائي، فيلم شوجر دادي مع ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، وفرح الزاهد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وذلك منذ ظهوره الأخير عام 2018 مع محمد رمضان في فيلم الديزل.

وحقق فيلم شوجر دادي، في شباك تذاكر السينما إيرادات تقدر بنحو 4 ملايين جنيه، ونجح في تصدر قائمة الإيرادات اليومية، منذ طرحه على مدار الأسبوعيين الماضيي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.