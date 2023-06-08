استقرار سعر الریال السعودي الیوم الخميس 8-6-2023 في البنوك المصرية

استقر سعر الریال السعودي الیوم الخميس 8-6-2023 في البنوك المصرية، وتراوح الشراء بين 7.95 جنيه و8.24 جنيه، وبالنسبة للأعلى في الشراء بنك أبوظبي الإسلامي، وجاء سعر البيع بين 8.23 جنيه و8.26 جنيه، والأعلى في ميد بنك والإمارات، دبي الوطني، وبنك قناة السويس.

والأقل في البيع لسعر الریال السعودي الیوم الخميس 8-6-2023 في البنوك المصرية، الأهلي المصري، والتنمية الصناعية، وبنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، الشراء 8.22 جنيه و8.26 جنيه البيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، بالنسبة للشراء 8.20 جنيه والبيع 8.23 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وجاء سعر الريال السعودي في بنك البركة، بـ8.03 جنيه للشراء، و8.25 جنيه البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، بـ8.21 جنيه الشراء والبيع 8.25 جنيه.