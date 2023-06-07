«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: رياح محملة بأتربة ورمال تضرب المحافظات

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت تحذيرا بشأن الطقس السيئ، والذي تكون ذروته غدا الخميس، مشيرة إلى أن هذه الحالة بدأت اليوم على عدد من مناطق الصحراء الغربية نتيجة تأثير منخفض جوي خماسيني، ما ينذر بهبوب رياح جنوبية غربية محملة بأتربة ورمال.

تأثير المنخفض الجوي

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» من تقديم الإعلامي أحمد موسي، عبر فضائية «صدى البلد»، أن تأثير هذا المنخفض يمتد لمدن شمال وجنوب الصعيد خلال الساعات المقبلة، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الرؤية خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، موضحة أن هناك سحبا ركامية على منطقة الصحراء الغربية، ويصاحبها سقوط أمطار رعدية.

انخفاض الرؤية على طرق معظم المحافظات

وتابعت، بأنه بداية من غد الخميس سيتحرك المنخفض الجوي ويتقدم تدريجيا نحو الداخل، إذ سيؤثر على معظم مناطق الجمهورية برياح جنوبية غربية محملة بأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية على معظم المناطق الداخلية كالوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء فضلا عن شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وأيضا السواحل الغربية.