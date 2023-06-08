غلق 10 منشآت غذائية وتحرير 102 محاضر في حملة تفتيشية بأسيوط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية من مخازن مواد غذائية ومطاعم ومقاهي ومحلات بقالة، وذلك لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومخاطبة رؤساء مجالس المدينة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية غير المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية.

المرور على 57 منشأة غذائية

وأكد الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أن الحملة أسفرت عن المرور على 57 منشأة غذائية، وجرى مخاطبة مجالس المدينة بغلق 10 منشآت لعدم ترخيصها وعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية، وسحب عدد 45 عينة من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالأسواق، وجرى إرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى أنه جرى ضبط 24 لتر خل غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد 43 محضر نظافة عامة للمحلات غير المستوفاة للاشتراطات الصحية، وتحرير عدد 59 محضر للعاملين غير الحاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية .

وأكد أن الحملة قامت بإعدام 281 كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وإعدام 75 لتر زيوت مستخدمة بالمطاعم غير صالحة للاستخدام.