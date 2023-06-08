نصائح غذائية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.. تساعد على التركيز والإدراك

ذكرت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض الأطعمة أو المواد الغذائية التي أثبتت العديد من الأبحاث دورها الفعال في زيادة القدرة على التركيز وتحسين نظم الإدراك والأداء المعرفي، تزامنا مع قرب موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأوضحت الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التابع لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل بعض الأطعمة والفواكه التي يفضل تناولها من الطلاب تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة 2023، وهي كالآتي:

- التوت: غني بمجموعة متنوعة من المركبات التي قد تساعد في تعزيز الأداء الأكاديمي وحماية صحة عقلك.

أهمية الأسماك الدهنية

- العنب البري والفراولة: غني بشكل خاص بمركبات الفلافونويد (مركبات الفلافونويد هي عائلة من مركبات البوليفينول المنتشرة في الطبيعة كالخضار) التي تسمى الأنثوسيانين، ويُعتقد أن الأنثوسيانين يحسن الأداء العقلي عن طريق زيادة تدفق الدم إلى المخ، والحماية من الالتهابات، وتحسين بعض مسارات الإشارات التي تعزز إنتاج الخلايا العصبية والعمليات الخلوية المتضمنة في التعلم والذاكرة.

- الأسماك الدهنية:

تعد الأسماك الدهنية مصدرا غنيا بالبروتين كالسلمون والتونة والسردين وسمك الماكريل، وهي من أكثر الأطعمة المعروفة بقدرتها على زيادة التركيز، حيث تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها أكبر الأثر في تقليل مخاطر الخرف والسكتة الدماغية وتباطؤ التدهور العقلي، وتحسين التركيز والذاكرة.

ويوصي خبراء التغذية من أجل صحة الدماغ والقلب بتناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية كل أسبوع.

- الشاي الأخضر: يحتوي على مادة الكافيين التي تساعد في اليقظة والتركيز العام وتحسين والذاكرة، يمكنك شرب 3-4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا للحصول على أفضل الفوائد.

- القهوة: شرب القهوة في الصباح يساعد على اليقظة والتركيز، ووجد الباحثون أن استهلاك الكافيين يزيد من الذاكرة وتخزين المعلومه الإحتفاظ أيضًا

- البيض: يحتوي البيض على مادة الكولين، وهي مادة مغذية تقلل من الإلتهابات والتدهور المعرفي، كما يحتوي البيض علي التربتوفان والذي بدوره يساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين والتي لها اكبر الأثر في تحسين المزاج العام وإعادة مواعيد النوم إلى طبيعتها.

- المكسرات: تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعد حيوية لوظائف المخ الإدراكية، كما تحتوي أيضا على النحاس والمنجنيز والزنك والسيلينيوم، وهذه العناصر عناصر غذائية أساسية لوظائف عقلية سليمة.

الخضروات والشوكولاتة

- بذور اليقطين، تحتوي بذور اليقطين على الزنك، وهو عنصر غذائي يساعد في عمليات التمثيل الغذائي والجهاز المناعي، ويساعد تناول وجبة خفيفة من بذور اليقطين بعد الظهر إلى انتعاش الذاكرة والتفكير. يمكن إضافة بذور اليقطين إلى السلطة أو دقيق

- الخضراوات الورقية بما في ذلك الخس واللفت والكرنب والبروكلي والسبانخ، تعد مصدرا عاليا للطاقة، فالسلطة المكونة من الخضراوات الورقية والدجاج المشوي وبذور اليقطين والأفوكادو خيار لغذاء مثالي.

- الطماطم: تحتوي على مادة مضادة للأكسدة تسمى الليكوبين والتي لها دور وقائي تجاه الشقوق الحرة والمعروفة بأثرها السلبي علي المخ والذاكرة، كما يجب ترك القشرة الخارجية للطماطم عند تناولها لما تحتويه من العناصر الغذائية الأساسية.

- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة، وتساعد على التركيز لما تحتويه من مادة الكافيين المعروف بتأثيراته المنشطة، في حين أن الشوكولاتة الداكنة هي غذاء ممتاز لتحسين التركيز والذاكرة ولكن وجب الاعتدال في تناولها، بالإضافة إلى هذه الخيارات الغذائية المتنوعة.