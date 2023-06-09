تنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسماعيلية وبورسعيد وأسوان

تنسيق الثانوية العامة 2023 في 3 محافظات، يشغل الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية خاصة بعدما تم اعتماد عدد من المحافظين تنسيق الثانوية العامة والحد الأدنى للقبول، كما تستعد باقي المحافظات لاعتماد التنسيق أيضا، بعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2023.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في 3 محافظات

وتنشر«الوطن» تنسيق الثانوية العامة 2023 في 3 محافظات تستعرضه في إطار ما تقدمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر

تنسيق الثانوية العامة 2023 في 3 محافظات

ووفقًا لمتابعة مديريات التربية والتعليم حول تنسيق الثانوية العامة 2023 في 3 محافظات حيث لم يتم الإعلان رسميا إلا في 3 محافظات فقط، فيما تعمل باقي المحافظات في تحديد الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة وإعلانه في مطلع الأسبوع المُقبل.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة بورسعيد

وأعلنت مدرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن تنسيق الثانوية العامة 2023 عقب اعتمادها من المحافظ، حيث جاء تنسيق القبول بالثانوي العامة في المدارس الحكومية بحد أدنى جاء 244.5 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسماعيلية

وبحسب ما أعلنته محافظة الإسماعيلية في بيان لها، فإنّ تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسماعيلية، يبدأ من 230 درجة كحد أدنى للقبول في المدارس الحكومية في الفترة الصباحية، كما يبدأ من 205 في الفصول المسائية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة أسوان

وأعلن محافظة أسوان في بيان صحفي عن تنسيق الثانوية العامة حيث جاء الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة يبدأ من 215 درجة في المدارس الحكومية، بينما جاء تسجيل القبول في المدارس الخاصة 140 درجة

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 بالمحافظات

وبحسب بيانات مديريات التربية والتعليم في العديد من المحافظات أبرزها تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة دمياط، وتنسيق الثانوية العامة بالقاهرة، وتنسيق الثانوية العامة 2023 في الغربية وأيضًا تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة بني سويف وتنسيق الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر فإنّه من المتوقع أن يعتمد المحافظون التنسيق خلال الأسبوع المُقبل، عقب انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية، وحصر مجاميع طلاب الصف الثالث الإعدادي.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية

وجاءت مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية قريبة من تنسيق العام الماضي، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 238 درجة في بداية التنسيق، ثم جرى خفضه إلى 220 درجة في المدارس الحكومية، و195 في مدارس الخدمات بدلًا من 200 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج

وصرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في مدرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، عن تنسيق الثانوية العامة 2023 ستكون خلال الأسبوع المقبل.

تنسيق الثانوية العامة في 5 محافظات

بينما بمحافظات المنوفية وقنا والمنيا والقليوبية والأقصر، يتوقع ظهور تنسيق الثانوية العامة بنهاية الاسبوع المقبل وبداية الاسبوع الذي يليه لحين الانتهاء من إجراءات حساب إعداد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية الراغبين بالتقدم للثانوية العامة.