بعد اعتماد نتيجة الإعدادية.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية 2023

تتجه أنظار الأهالي والطلاب عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية إلى مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية 2023 المقرر إعلانه بشكل رسمي خلال الأيام والساعات المقبلة بعد اعتماد نتيجة الإعدادية رسميا، ومن المقرر إعلان التنسيق خلال الأيام المقبلة، ويجرى إعلان التنسيق رسميا من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لفصول العام والخدمات والمدارس الخاصة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية 2023

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أنه يجرى تحديد التنسيق وفقا لإقبال الطلاب على التقديم للالتحاق بالثانوية العامة مشيرا إلى أن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية 2023 ستكون قريبة من تنسيق العام الماضي وستكون على مراحل حيث يتم الإعلان عن التنسيق في حدود 222 درجة في المرحلة الأولى، كما حدث العام الماضي ويتم النزول بها تدريجيا لاستيعاب الراغبين في ضوء توافر الكثافات لتصل في المتوقع إلى 215 درجة كما حدث في العام السابق.

تحديد التنسيق وفق مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية 2023

وأوضح المصدر أنه خلال العام الماضي جرى النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة وفق مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية 2023، وخاصة مع تقارب نسبة النجاح من 222 حتى 215 درجة كما حدث العام الماضي حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 215 درجة بدلاً من 222 درجة، بالإضافة إلى الموافقة على فتح فصول خدمات للصف الأول الثانوي بمجموع 190 درجة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

وكان محافظ القليوبية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح80.67 % كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89 % متقدما بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مشيرا أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالبا وطالبة، نجح منهم 78036 طالبا وطالبة.