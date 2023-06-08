المناطق الأكثر حرارة اليوم الخميس.. تصل لـ 46 درجة في محافظة واحدة

كشف خبراء الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري، عن المناطق التي تشهدا ارتفاعا في درجات الحرارة، يصل لـ 46 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد في بيانها أن درجات الحرارة المترفعة اليوم تبدأ من الأقصر، وتصل العظمى على كافة انحاء المحافظة 46 درجة، بينما تسجل في كلا من أبو سمبل والوادي الجديد وأسوان نحو 45 درجة مئوية.

وتابع الخبراء وفق البيان، أن درجات الحرارة ترتفع في قنا لتصل اليوم لـ 44 درجة، وفي كل من المنيا وأسيوط وسوهاج تتراوح بين 40 لـ 42 درجة، كما ترتفع الحرارة في مدينة شرم الشيح لتصل لـ 41 درجة.

حالة الطقس اليوم

يسود اليوم الخميس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

نوه خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء، ويكون حارا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال سيناء، فيما يكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

ذروة درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 38 - 29

- العاصمة الإدارية 38 - 29

- أكتوبر 39 - 28

- بنها 38 - 29

- دمنهور 37 - 29

- وادي النطرون 39 - 28

- كفر الشيخ 37 - 28

- المنصورة 38 - 29

- الزقازيق 39 - 30

- شبين الكوم 38 - 29

- طنطا 37 - 26

- دمياط 38 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 37 - 25

- السويس 36 - 24

- العريش 30 - 25

- رفح 30 - 24

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 37 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 41 - 30

- الإسكندرية 34 - 23

- العلمين الجديدة 33 - 22

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 40 - 29

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 38 - 28

- بني سويف 39 - 29

- المنيا 40 - 28

- أسيوط 41 - 29

- سوهاج 42 - 28

- قنا 44 - 29

- الأقصر 46 - 30

- أسوان 45 - 31

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 31 .