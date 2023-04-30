أسعار حفل المولوية المصرية لعامر التوني وعلي الهلباوي في ساقية الصاوي

أعلنت ساقية الصاوي، تفاصيل حفلتي المولوية المصرية لعامر التوني والمنشد علي الهلباوي، المقرر عقدهما في مايو المقبل على مسارح الساقية والمتاحة لكافة الجماهير دون إجراءات احترازية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل حفلتي المولوية المصرية لعامر التوني والمنشد على الهلباوي على مسارح ساقية الصاوي، على هذا النحو:

تفاصيل حفل المنشد على الهلباوي

وفق الموقع الرسمي لساقية الصاوي، فإن حفل المنشد على الهلباوي تقام يوم 5 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء، بسعر تذكرة يبدأ من 100 جنيه.

تفاصيل حفل المولوية المصرية لعامر التوني

وفي 11 مايو يقام حفل المولوية المصرية لعامر التوني في الثامنة مساءً بسعر يبدأ من 100 جنيه، والذي يقدم باقة من أبرز أعماله التي أمتع بها الجمهور منذ تأسيس المولوية.

حفلات ساقية الصاوي في مايو

ويقام في نطلع مايو مسرحية «موت إبليس»، تبدأ من 7 حتى 9 مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 60 جنيها، وفي 3 مايو، حفل «حوارات باند»، بسعر يبدأ من 80 جنيهًا، في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما تقام يوم 4 مايو، حفلتان لأم كلثوم، بسعر يبدأ من 50 جنيهًا، ويبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وحفل آخر على مسرح ساقية الصاوي في نفس اليوم يبدأ من الثامنة والنصف وحتى العاشرة.

وفي 6 مايو، يقام حفل «ملاذ» بسعر تذكرة يبدأ من 120 جنيها، في تمام الساعة الثامنة مساء، ثم حفل للفنانة السورية الجزائرية تالا طرقان، ويبدأ في الثامنة مساء وينتهي العاشرة، بسعر تذكرة يبدأ من 150 جنيها، وفي 9 مايو، حفل غنائي «مشروع مصر» لفادي رشدي، في تمام الثامنة مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 80 جنيها.

وفي الثامنة مساء من يوم 11 يقام حفل Stand up comedy - Comedy Stuff من الثامنة مساء حتى العاشرة، بسعر تذكرة يبدأ من 120 جنيهًا، وفي 12 مايو، حفل «وجدان» في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة يبدأ من 80 جنيهًا، ثم يليه حفل «مُلهَم» في تمام الثامنة بسعر يبدأ من 150 جنيها.

ويقام يوم 19 مايو، حفل «الأخوة أبو شعر»، في تمام الثامنة، بسعر تذكرة يبدأ من 100 جنيه، وفي 28 مايو، حفل «الفن الصادق» لإسماعيل صادق في تمام الثامنة مساء، بسعر يبدأ من 100 جنيه.