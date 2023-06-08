«البحوث الفلكية»: وصول أول تلسكوب لمحطة رصد الحطام الفضائي بنهاية يونيو

نظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، منذ قليل، جولة داخل محطة رصد الحطام الفضائي والأقمار الصناعية الجديدة والجاري العمل علي إنشائها بالحضور مع الجانب الصيني، وذلك بحضور الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، والمسؤولين من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومسؤولين من السفارة الصينية في مصر.

المحطة بدأ العمل بها وفقا للتعاون بين مصر والصين

و قال الدكتور مكرم خليل، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء السابق، والمشرف على محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، إن المحطة بدأ العمل بها وفقا للتعاون بين مصر والصين، حيث كانت هناك زيارة من وفد صيني إلى مصر في عام 2017، مؤكدا أنه وسط التحديات المحيطة بعملية رصد الفضاء والتحديثات التي يشهدها المجال كان لابد من إنشاء محطة رصد لحطام الفضاء.

وأشار رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء السابق خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، إلى أن الاتفاق المبدئي كان على تلسكوب ولكن مع الزيارات الميدانية المتتالية من الجانب الصيني تم تطوير الاتفاق ليصبح 2 تلسكوب.

العمل على إنشاء القبة الثانية نهاية الشهر

وأكد مكرم خليل أنه تم البدء في إنشاء القبة الأولى، وجار الانتهاء منها خلال الأيام الجارية عن طريق الجانب الصيني، مؤكدا أنه في نهاية الشهر سيتم العمل على إنشاء القبة الثانية، وتماشيا مع البدء في القبة الثانية سيصل أول تلسكوب نهاية الشهر.

وأوضح أن علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية لديهم خبرة كبيرة في رصد الأقمار الصناعية بالليزر، حيث إن المعهد لديه مرصد القطامية والذي يتم العمل به منذ سنوات طويلة.