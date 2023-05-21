صور الأقمار الصناعية تكشف حالة طقس الغد: رياح مثيرة للأتربة وارتفاع الحرارة

أكدت الأرصاد الجوية، وفقا لصور الأقمار الصناعية، استمرار الطقس الحار غدا الاثنين على جميع أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشرقية للبلاد، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار، في حين أن الطقس ليلا سيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

رياح مثيرة للرياح فى حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، فى حالة الطقس غدا، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وهي رياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر، وسيناء على فترات متقطعة، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على وسط وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين 22-5-2023 على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 23

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 31 - 22

- بنها 32 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 32 - 23

- كفر الشيخ 31 - 23

- المنصورة 31 - 21

- الزقازيق 32 - 23

- شبين الكوم 235 - 34

- طنطا 31 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 21

- الإسماعيلية 33 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 18

- رفح 31 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 21

- العلمين الجديدة 25- 20

- مطروح 24 - 19

- السلوم 35 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 24

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 31 - 23

- حلايب 30 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 28 - 23

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 40 - 24

- الأقصر 41 - 23

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 40 - 23.