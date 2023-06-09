تفاصيل يوم توظيفي لشركة تمويل متناهي الصغر.. اقبض 6700 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر الموافق الأحد المقبل 11 يونيو.

ونعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يوم توظيفي لشركة تمويل متناهي الصغر

ويمكن التقديم على اليوم المفتوح عن طريق الذهاب إلى العنوان: 13ج ش أحمد كامل أمام بوابة 3 القرية التكنولوجية متفرع من شارع اللاسلكى المعادي القاهرة اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.

وتطلب الشركة شغل الوظائف الآتية:

1. أخصائي تمويل (خبرة في مجال المبيعات)

أماكن العمل: القاهرة - الجيزة

متطلبات الوظيفة

مؤهل فوق متوسط

الحد الأقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمميزات

الراتب الصافي 5500 أساسي + العمولات تصل إلى 12000

عدد 8 ساعات عمل يوميا

يومين إجازة أسبوعيا

تابلت / خط تليفون / تأمين طبي / تأمين اجتماعي / حوافز مجزية

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال هذا الرابط والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد المذكورين.

ولمعرفة المزيد من الوظائف يمكن زيارة منصة توظيف مصر من خلال هذا الرابط.