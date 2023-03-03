تعرف على نسب تنفيذ مشاريع «حياة كريمة» في محافظة القليوبية.. «صور»

شهدت المحفاظات خلال الأسبوع الماضي، مجهودا ملحوظا من قبل القائمين على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير حياة المواطن المصري في القرى الفقيرة والنجوع الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية المحرومة من الخدمات، وذلك من خلال العمل على إنشاء مشاريع خدمية في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها.

مشاريع «حياة كريمة» في القليوبية

ومن أبرز المحافظات التي عملت «حياة كريمة» على تحقيق طفرة فيها من خلال مشاريعها المتنوعة، هي محافظة القليوبية، وتحديدا في مركز شبين القناطر، الذي شهد إنجازات كبيرة للمبادرة، منها: مشروع قطاع الأبنية التعليمية، ومشورع نقاط الإسعاف، وجرى الانتهاء منهما بنسبة تنفيذ 100% لكل مشروع، فضلا عن مشروع المجمعات الخدمية، مشروع المجمعات الزراعية، ومشروع مياه الشرب، وقد وصلت نسبة تنفيذ كل مشروع منها إلى 98%.

مشاريع الكهرباء والاتصالات

وعملت المبادرة الرئاسية على مشروع إنتاج مكاتب البريد والذي جرى الانتهاء منه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90%، ومشروع الصرف الصحي الذي جرى الانتهاء منه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 88%، فضلا عن مشروع الغاز الطبيعي الذي جرى الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 77%، والتفتت أيضا إلى قطاع الكهرباء فجرى الانتهاء من مشاريع هذا القطاع بنسبة تنفيذ 71%.

أما مشروع الأسواق الحضارية، فوصلت نسبة تنفيذه إلى 60%، فضلا عن عمل المبادرة على عدد من المشاريع في قطاع الاتصالات من أجل تحسين الجودة وغيره، ووصلت نسب التنفيذ إلى 55% في هذا القطاع.