محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار متابعته الميدانية للمرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز شبين القناطر، بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل كل المعوقات على أرض الواقع بكل القطاعات، للانتهاء من مشروعات المشروع القومي ودخولها الخدمة بكامل طاقتها، لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة الأهالي في تلك القرى.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها محافظ القليوبية لمُتابعة مشروعات الرصف الجارية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للوقوف على آخر الأعمال التي تم تنفيذُها، ومعدلات التنفيذ الفعلية للشركات المُنفذة، ورصد أي ملاحظات لتلافيها بشكل عاجل، لدخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها طبقاً للجداول الزمنية المحددة .

كما تفقد محافظ القليوبية خلال جولته عددا من المشروعات في قطاعات الصحة والحماية المدنية والشباب والرياضة.

أعمال تنفيذ إنشاء الوحدة الصحية

في قطاع الصحة تفقد المحافظ أعمال تنفيذ إنشاء الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجاري الانتهاء من المرافق الكهرباء و السباكة و شبكة الإطفاء و رفع كفاءة السور كما تم صب خرسانة أرضية الخزان المؤقت حيث شدد المحافظ بسرعه الانتهاء والتسليم خلال الشهر الجاري .

أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية المريج

وخلال الجولة تابع الهجان أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية المريج بنسبه تنفيذ 30 % ، وذلك بعد تعديل التصميمات من وحدة صحية لمركز طبي ، وفي سياقٍ مُتصل تفقدَّ محافظ القليوبية مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، والتي تبلُغ مساحتها الكلية (16500) متر، مكونة من 6 مباني من بينهم المبنى الرئيسي على مساحة (4500) متر مكون من أرضي وستة أدوار علوية، بالإضافة إلى مبنى مدرسة التمريض على مساحة 1700 متر، ومبنى البلازما والدم على مساحة 500 متر، ومبنى لمولدات الكهرباء، ومبنى لخزانات المياه والقائم بالتنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، وقد وصلت نسب التنفيذ للمستشفى ككل إلى نسبة مالية حوالي 30%.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية القلزم بنسبة تنفيذ 62%، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء في المواعيد المقررة، كما تابع وحدة طب الأسرة بكفر الصهبي بتنفيذ شركة الذهبي للمقاولات بنسبة تنفيذ 41 %.

تطوير البنية التحتية والإنشائية

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إيمانا بالدور الهام والمؤثر للرياضة والهيئات الرياضية والشبابية في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب .

وفي قطاع الحماية المدنية، تفقد المحافظ وحدة إطفاء قرية طحانوب ووحدة إطفاء قرية الجعافرة، تحت إشراف جهاز تعمير القاهره الكبرى، وذلك بنسبه تنفيذ 20%.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء موقف السيارات بقرية طحوريا بنسبة تنفيذ 12%، كما تفقد السوق الحضاري لقرية طحوريا والذي يقع على مساحة 900 متر، ويتكون من 14 محلا وتبلغ مساحة المحل الواحد 16 مترا وعدد 12 باكية مساحة كل منها 7 متر ومزود بمبنى إداري مكون من غرفتين ودورة مياه وأوفيس، وتبلغ تكلفته 4.9 مليون جنيه.