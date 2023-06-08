جامعتان مصريتان تشاركان في تحالف إقليمي لتطوير البحث العلمي

وقع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، اتفاقية مشتركة بين الجامعات الثلاثة لتعزيز أوجه التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها على المستوى الإقليمي والدولي، لإنشاء برامج أكاديمية متداخلة وتشجيع الشراكات الدولية.

توطيد التعاون المشترك

وأكد رئيس جامعة بنها أن بروتوكول التعاون يهدف إلى توطيد التعاون المشترك من خلال البحث العلمي المُشترك في شتى المجالات والتبادل الطلابي والشبابي، وطرح برامج أكاديمية مُشتركة بين كليات الجامعتين.

تعميق أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية

وأضاف أن جامعة بنها حريصة دائما على تعميق أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية، ونظيرتها على المستوى الإقليمي والدولي بما يحقق مزيدًا من التكامل في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تعزيز أوجه التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها على المستوى الإقليمي والدولي .

يذكر أن المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية عقد لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على مستوى رؤساء أعرق 200 جامعة من دول الوطن العربي ودولة روسيا الاتحادية؛ لبحث أطر التعاون ووضع الاستراتيجيات التي تشمل البحث العلمي المُشترك في شتى المجالات والتبادل الطلابي والشبابي وطرح برامج أكاديمية مُشتركة.