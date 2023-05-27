رئيس جامعة بنها يطمئن على سير الامتحانات بكليتي التربية والحقوق

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة أعدت كل الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جولة رئيس جامعة بنها لمتابعة الامتحانات

وكان الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أجرى اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي التربية والحقوق، رافقه خلال الجولة الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكليتين.

متابعة اللجان وحسن سير الامتحانات

وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على اللجان وحسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان للرد على استفسارات الطلاب، وانتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان.

وأكد رئيس الجامعة في بيان له أنه في وقت سابق أعلنت الجامعة رفعت حالة الطوارئ لاستقبال الامتحانات من خلال إعلان جداول الامتحانات وتجهيز اللجان والقاعات وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

كما جرى رفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.