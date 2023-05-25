رئيس جامعة بنها يناقش تطبيق الساعات المعتمدة ببرامج كلية الآداب

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اللجنة المشكلة من قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للوقوف على الموارد المادية والبشرية بكلية الآداب لاعتماد تطبيق لائحة البرامج الجديدة، وتطبيق لائحة الساعات المعتمدة.

وضمت اللجنة خلال زيارة الجامعة، كلا من الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، والدكتور ماهر عبدالقادر العميد السابق بجامعة الإسكندرية، وبحضور الدكتور محمد أبو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ووكلاء الكلية، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس.

تطبيق لائحة الساعات المعتمدة لبرامج آداب بنها

وأعرب «سوسة» عن سعادته بزيارة لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، لكلية آداب بنه ، للوقوف على الموارد المادية والبشرية بالكلية، تمهيدًا لاعتماد تطبيق لائحة الساعات المعتمدة لبرامج الكلية الجديدة.

تنفيذ معايير الجودة المؤسسية والأكاديمية

وأكد رئيس جامعة بنها، أنّ الجامعة لا تدخر جهدًا لاعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة، وفقًا لمعايير الجودة المؤسسية والأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

يذكر أنّ لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، قد تفقدت عددًا من القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري بكلية الآداب للتأكد من أنها مطابقة للمعايير المطلوبة.