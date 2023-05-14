محافظ بني سويف يوجه بتعويض مستأجري المحلات المتضررة من حريق معرض تجاري

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي التضامن الاجتماعي، باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتاحة، بحسب القانون، لتعويض مستأجري المحلات التي تضررت من حريق معرض تجاري بمدينة بني سويف اليوم الأحد.

حريق معرض تجاري ببني سويف

كان اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغًا بنشوب حريق داخل في معرض تجاري بجوار ترعة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، فوجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل المصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كردون أمني في محيط الحريق

وانتقل المحافظ يرافقه مدير الأمن لمكان الحريق، وتواجدا أثناء قيام سيارات الحماية المدنية بأعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق لمنع امتداده لمواقع وأماكن مجاورة للمعرض، كما تم فصل المرافق عن المعرض وعمل كردون أمني وتغيير مسارات الحركة المرورية بشكل مؤقت، لإتاحة الفرصة وتيسير حركة دخول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق.

إخماد حريق المعرض

واطمأن المحافظ على تمكن الحماية المدنية من أعمال الإطفاء وإخماد الحريق، تمهيدا لتمشيط موقع الحريق الذي لم يسفر عن حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح، باستثناء حالتي اختناق تم إسعافهما فور وصولهما المستشفى.