«التعليم»: لا يحق للمدارس الخاصة حجب أرقام جلوس الثانوية بسبب المصروفات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حجب رقم جلوس الثانوية عن بعض طلاب المدارس الخاصة بسبب المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي لن يمنعهم من دخول امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدا أنه لا يحق للمدارس حجب أرقام الجلوس عن المتأخرين في سداد المصروفات الدراسية.

جميع طلاب الثانوية العامة مسجلون في اللجان بأرقام جلوسهم

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الطالب الذي تم حجب رقم الجلوس لامتحانات الثانوية العامة، أو فقده لأي سبب، يمكن استخراجه من الكنترول التابع له مقابل رسوم بسيطة.

وأشار المصدر إلى أن جميع طلاب الثانوية العامة 2023 مسجلون في اللجان الامتحانية بأرقام جلوسهم وبإمكانهم حضور الامتحانات بمجرد أنهم قاموا بتسجيل استمارات شهادة الثانوية العامة 2023 علي موقع الوزارة تسليم الأوراق الخاصة بهم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- يوم الإثنين 12 يونيو 2023: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.