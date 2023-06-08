مدرسة المتفوقين عين شمس.. تفاصيل الدراسة وضوابط القبول والشروط

أكدت مدرسة المتفوقين عين شمس للبنين STEM، فتح باب التقدم للطلبة الناجحين في الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بمدرسة المتفوقين عين شمس للعام الدراسي 2023/2024 على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مؤكدةً أن المدرسة ليس لها علاقة بالتقديم سواء من قريب أو من بعيد، وأن الإجراءات كلها إلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأشارت مدرسة المتفوقين عين شمس، إلى أنه سيتم تفعيل استمارة التقدم للعام الدراسي المقبل 2023/2024 بعد فتح باب التقديم من وزارة التعليم، وإتاحتها من على الموقع نفسه ومعها ملف pdf، ليتم تحميله معها وبه جميع شروط وإجراءات التقدم للامتحان.

تفاصيل الدراسة بمدرسة المتفوقين عين شمس.. الشروط

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لنظام الدراسة والضوابط والشروط للتقديم مدرسة المتفوقين عين شمس:-

طلاب مدارس اللغات المقبولين عليهم كتابة إقرار بعلمهم وموافقتهم على الدراسة بالمدرسة باللغة العربية طيلة الثلاث سنوات.

- يشترط لاستمرار الطالب بالدراسة في المدرسة حصوله على نسبة 80% على الأقل من مجموع درجات الامتحان آخر العام في سنوات النقل.

- لا تقبل مدرسة المتفوقين التحويلات من أي مدرسة أخرى في أي صف من الصفوف الثلاثة، إذ يُشترط للقيد بالمدرسة أن يكون الطالب حضر واجتاز اختبار القبول بالصف الأول، ولم يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة بسبب انقضاء المهلة المحددة للتقدم بملفه للمدرسة في الصف الأول الثانوي.

مدرسة المتفوقين بعين شمس ..اللغة الألمانية إجباري

- الإقامة الداخلية بالمدرسة إجبارية للصف الأول الثانوي واختيارية للصفين الثاني والثالث الثانوي.

- المدرسة ليس بها شعبة أدبية، لا يوجد بها إلا الشعبة العلمية فقط (علوم ورياضيات) واللغة الألمانية هي اللغة الأجنبية الثانية إجباريا لجميع الطلبة.

- المدرسة تقبل الطلاب جغرافيا من جميع أنحاء الجمهورية ولكن بعد اجتياز اختبار القدرات العامة للقبول بها.

- نظام التابلت هو المستخدم ونفس مناهج الثانوي العام المطبق في جميع مدارس الثانوي العام بأنحاء الجمهورية.

-المدرسة تتبع مكتب تنسيق الجامعات المصرية لا يوجد بها النسبة المرنة المعمول بها في مدارس STEM

- لابد أن يكون الطالب مسكٌَنا على مدرسة ثانوية أخرى قبل التقدم لمدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس حيث أن المدرسة لا تقبل الملفات بشكل مباشر من الطالب ولكن يتم سحبه مباشرة من المدرسة الثانوية التي قبلته وراجعت أوراقه بقسم شئون الطلبة لديها.