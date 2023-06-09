حوادث اليوم: مقتل عنصر شديد الخطورة.. وسرقة الدراجات النارية بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية عن كشف أجهزتها الأمنية بمختلف القطاعات لملابسات العشرات من القضايا والجرائم، والاشتباك مع عناصر شديدة الخطورة لتحقيق الأمن والأمان والحفاظ على سلامة المواطنين ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية من خلال بيانات رسمية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

مصرع عنصر شديد الخطورة واستشهاد ضابط شرطة بأسيوط

في محافظة أسيوط، استشهد أحد ضباط الشرطة ولقى عنصر شديد الخطورة الإجرامية مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران، وبدأت الأحداث عندما رصدت الأجهزة الأمنية نشاط المجرم شديد الخطورة والذي سبق اتهامه في العديد من القضايا، كما أنه يُتاجر فى المواد المخدرة.

وتم استهدافه، وبادر المجرم بإطلاق العديد من الأعيرة النارية في اتجاه القوات، وهو ما أسفر عن استشهاد الرائد مصطفى عبد الرازق عبداللطيف، مع مصرع العنصر الإجرامي، وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على بندقية آلية مع عدد 6 خزينة، وأعداد كبيرة من الطلقات، بالإضافة إلى كميات من مخدر الحشيش وصل وزنهم إلى 1,500 كيلو جرام.

عصابة سرقة إطارات السيارات في الأميرية

في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب سرقة إطارات السيارات عن طريق أسلوب الفك، وذلك أثناء استقلالهما إحدى سيارات الأجرة التي يمتلكها أحدهم.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهم على كل كوريك، مع عدد 2 مفتاح، وشنطة بداخلها العديد من المفكات، بالإضافة إلى عدد 6 إطارات سيارات، واعترفا المتهمين بارتكاب عدد 12 واقعة سرقة بنفس الأسلوب.

وأرشد المتهمين عن مكان المسروقات مع عميليهما الذي كان على علم بالسرقات، وتم القبض عليهما، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

سرقة الدراجات النارية في الدقهلية

وفي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بسبب قيامهما بارتكاب جرائم عديدة من خلال سرقة الدراجات النارية عن طريق أسلوب المغافلة.

وكانت البداية عندما اكتشف مالك مطعم سرقة دراجته النارية اثناء توقفها في الشارع، ومن خلال التحريات توصلت الأجهزة الأمنية إلى وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان في المنزلة، وتخصصا في سرقة الدراجات النارية من الشوارع.

واعترف المتهمين أمام جهات التحقيق بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة أخرى في مدينة المنصورة، كما اعترفوا بالمكان الذي يخبئون داخله المسروقات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.