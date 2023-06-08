شركة مياه القناة ترفع درجة الطوارئ لمواجهة التقلبات والعواصف الترابية

شهدت مدن قناة السويس اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقع حدوث عواصف وأتربة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

رفع درجة الطوارئ في مدن القناة

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان رسمي مساء اليوم الخميس إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة التقلبات الجوية لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ على الشبكات والمحطات.

وأضاف عصمت أنه تم التشديد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب.

خطة دورية لغسيل شبكات المياه

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة للمياه على الانتظام بالخطة الدورية لغسيل شبكات المياه بشكل دوري لضمان جودة المياه، والتأكيد على توافر المولدات الكهربية وجاهزيتها لتشغيل المحطات حال انقطاع التيار الكهربائي عن محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

غرفة طوارئ مركزية للتنسيق بين المحافظات

وقال عصمت إنه تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية بقطاعات ومناطق الشركة بالكامل ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وإدارة الأزمات والطوارىء خلال موجة التقلبات الجوية.

وتابع بأنه يتم العمل على حل أي شكاوي فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بانقطاعات المياه أو جودتها ، مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي مشاكل طارئة على مستوى محافظات القناة.

وقال عصمت إنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة على الخط الساخن (125) على مستوى محافظات القناة، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».