«الأرصاد»: ذروة التقلبات الجوية والموجة الحارة غدا

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال سيناء، ومعتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

نشاط للرياح غدا الخميس

كما يحدث نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة على فترات متقطعة، لذا يجب الحذر في حالة الخروج من المنزل أو القيادة على الطرق الصحراوية والمفتوحة.

أمطار رعدية على السواحل

ووفقا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية، تتكاثر السحب الممطرة بين خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وتمتد خفيفة للوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا الخميس 8-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.