استخراج «ملقاط شعر» من قصبة هوائية لمريض بمستشفى بنها الجامعي

نجح فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي في إنقاذ مريض ابتلع ملقاط شعر ونزل بالقصبة الهوائية، تسبب له في اختناق حيث تدخل الفريق الجراحي بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي وتمكن من استخراجه من القصبة الهوائية.

تفاصيل ابتلاع شخص ملقاط وإنقاذه ببنها الجامعي

وكشف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفى أن المريض كان يعاني من شق حنجري قديم ويقوم بتنظيف فتحة الشق الحنجري بطريقة غير طبية وغير صحيحة باستخدام ملقاط ملفوف بمناديل ورقية وخلال هذه العملية ابتلع الملقاط ودخل لفتحة القصبة الهوائية.

فريق طبي ببنها الجامعي ينقذ المريض

أضاف المدير التنفيذي في بيان للمستشفى أنه حضر المريض لقسم جراحة القلب والصدر ببنها الجامعي في حالة اختناق وتم دخوله العمليات فورا حيث نجح الدكتور باسم مفرح الأستاذ المساعد بالقسم وبمعاونة الدكتور أحمد الخضري مدرس مساعد التخدير من استخراج الملقاط وخروج المريض من العمليات ويخضع لاستكمال علاجه بالقسم لحين تماثله الكامل للشفاء.

ووجه «الدخاخني» الشكر لفريق قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى على جهوده في إجراء الجراحات والتجهيزات لاستقبال الحالات الطارئة لإنقاذ أرواح المرضى في مثل هذه الحالات والحالات المشابهة حيث سبق وأن ساهم الفريق الطبي بالقسم في إنقاذ العديد من الأرواح في حالات شبيهة وابتلاع أجسام غريبة حيث توفر المستشفى التجهيزات اللازمة لمثل هذه الحالات على أعلى مستوى.